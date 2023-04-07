Допустивший церковный раскол на Украине Порошенко приехал на службу ПЦУ в Лавре

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При попустительстве тогда президента Украины в Киев был привезен томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko; 5-tv.ru

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Петр Порошенко решил привлечь к себе внимание благодаря конфликту вокруг Киево-Печерской лавры! Экс-президент Украины, который фактически стоял во главе этого церковного раскола, решил посетить службу в одном из главных комплексов монастыря — соборе Успения Пресвятой Богородицы. Причем в то время снаружи храма дежурило много полицейских.

Вместе с экс-лидера Незалежной поддержать Православную церковь Украины (ПЦУ) приехала и его жена Марина.

В 2019 году, кода Порошенко еще был у власти, при его попустительстве в Киев был привезен томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Данный церковный документ подразумевает нахождение кафедры ПЦУ в Киеве, однако не позволяет ставить епископов и основывать за пределами Украины новые приходы.

К слову, Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата в 2022 году разорвавшая все связи с Русской православной церковью к ПЦУ не присоединилась.

Несколько дней назад национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил договор с украинскими правоохранителями об охране территории комплекса. В Украинской православной церкви эти действия расценили как еще один метод давления на монахов.

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