Застрявшие в асфальте снаряды позволяют определить направление. По мирному городу били украинские артиллеристы, которые стоят в районе населенного пункта Нетайлово.

Массированному обстрелу сегодня подвергся самый центр Донецка. Днем ВСУ ударили по крытому рынку, где, конечно, многолюдно. И по жилому дому, возле которого играли дети.

По данным к этой минуте, один человек погиб, и, как минимум, 13 пострадали. По другим данным — 16. Люди и спустя время, отойдя от шока, прибывают в больницы.

Наш военный корреспондент Валентин Трушнин практически с первых минут оказался на месте атаки. Подробности — в его репортаже.

Что бы приехать на место обстрела нам не пришлось читать сводки и выяснять адреса — достаточно было просто выглянуть в окно.

Мы находимся в центре Донецка. Район так называемого крытого рынка. Оживленное место. Упало несколько снарядов РСЗО. Мы поговорили с хозяином машины, который выжил.

«Я за этой частью автомобиля в таком положении был. Я пытался то ли лечь. Думал, но еще не понимал. Был первый удар, второй, третий… И я уже, конечно, лежал», — рассказывает Иван.

Судя по болванкам, которые собрали представители Следственного комитета — это был «Град». Или натовский «Вампир» — он того же калибра.

Один из снарядов все-таки унес человеческую жизнь. Вот эта градина. Попала прямо в центр между торговыми рядами. И одна женщина погибла. Пока непонятно, это была работница рынка или посетительница. Шесть человек ранены — почти все они получили травмы здесь, в торговых павильончиках.

«Рядом через два магазина у меня ранило двух соседок. Упала на пол. Все было в дыму. Соседку ранило сильно в живот. А еще одна соседка — не знаю, что с ней. Ее забрала скорая», — рассказывает хозяйка разрушенного торгового павильона Анна Литвинова.

«В момент прилета мы были здесь и падали под холодильник друг друга накрывая. Вот и все. Извините ребята, не в том состоянии, чтобы давать интервью», — добавляет продавец другого павильона.

На место обстрела приехал мэр Донецка Алексей Кулемзин. Точнее — вернулся. Он посещал крытый рынок в ходе рабочего объезда города незадолго до начала обстрела.

«Оно над головой все пролетело, чудом… Мы объезжали город. Были на этом рынке, ну, сорок минут назад… И вот буквально через 20 минут… Никто не знает, где, куда… Там в дом прямое попадание, там тоже беда, поехали туда», — говорит мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Прямое попадание в пятиэтажку на улице Горького. К счастью, здесь обошлось без пострадавших, хотя во дворе в момент начала обстрела играли дети.

«Все в шоке. Свист. Мы сразу подумали HIMERS. „Грады“ так не летают. А потом такой взрыв и все упали. Детей спрятали», — рассказывает местная жительница Светлана.

Застрявшие в асфальте снаряды позволяют определить направление, с которого обстреливали Донецк. На этот раз по мирному городу били артиллеристы ВСУ, которые стоят в районе населенного пункта Нетайлово.