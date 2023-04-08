Раскрыта опасность принятия файлов cookie

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Алексей Панков
Алексей Панков 44

Хакер Вакулин: личные данные любого пользователя Сети могут украсть через файлы cookie

Раскрыта опасность принятия файлов cookie

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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В зоне риска — каждый пользователь всемирной паутины.

Любые приложения и социальные сети могут сливать личную информацию пользователей. Об этом в интервью URA.RU заявил хакер и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его словам, это может происходить из-за различных багов и уязвимостей системы. И любой пользователь, подключившийся к всемирной паутине, находится в зоне риска.

Однако нельзя утверждать, что специалисты по кибербезопасности игнорируют эти проблемы. Постоянно разрабатываются механизмы по предотвращению утечек данных.

«Например, есть XXS-уязвимость — межсайтовый скриптинг — при помощи нее крадут файлы cookie. В них может храниться информация относительно текущей сессии. Если злоумышленник перехватит cookie, то сможет сделать подмену. Таким образом, он будет сидеть под вашей сессией», — отметил Вакулин.

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Эксперт также добавил, что не стоит исключать и человеческий фактор. В компаниях работают люди, которые зачастую по корыстным причинам пытаются завладеть конфиденциальной информацией. Затем они продают ее в DarkNet.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему модель Елена Кулецкая пока не хочет заводить детям аккаунты в социальных сетях.

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Раскрыта опасность принятия файлов cookie

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