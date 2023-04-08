Выпускница «Дома-2» Рапунцель призналась в серьезных переменах на личном фронте

Дважды 26-летняя знаменитость уже обжигалась с избранниками. Как жизнь складывается теперь?

Бывшая участница» Дома-2», 26-летняя Алена Рапунцель, призналась в серьезных переменах — и в отношениях с бизнесменом-возлюбленным, и в себе лично. Как известно, девушка около года встречается с предпринимателем Александром Смуровым. И именно рядом с ним, признается выпускница телестройки, она превратилась в совершенно другого человека.

«Очень сильно у меня внутри выросла женская энергетика. Судить меня год назад и сейчас, как я размышляла... Это два разных человека», — отметила она в своих соцсетях.

Кроме того, добавляет знаменитость, за последние месяцы к ней пришло точное понимание того, чего она хочет, что готова оберегать и в какой силе на самом деле кроется счастье.

«Счастье не в той силе, что ты можешь войти в горящую избу, а в том, что можешь быть слабой и почувствовать себя собой. И именно сейчас я понимаю, что хочу оберегать все, что у меня есть. Потому что я счастлива во всех пониманиях», — продолжает откровенничать Алена.

Девушка подчеркнула, что сегодняшнее счастье ей досталось немалой ценой: неудачные отношения, психологические травмы постоянные заботы о завтрашнем дне. К счастью, все это осталось в прошлом. Теперь есть человек, который разрулит любую ситуацию.

«Все реализации, мечты — все вместе тем, кто может дать тебе правильный совет, помочь в выборе. <…> Смотрю на него и принимаю, какой он для меня большой пример и пример детям, и как сильно меня это мотивирует», — добавила она.

Ранее Алена Рапунцель была счастлива с участником «Дома-2» Ильей Яббаровым. Правда, долгих отношений не получилось — влюбленные расстались, когда девушка была на втором месяце беременности. Следующей пассией знаменитости стал стриптизер Илья Семин, от которого девушка родила еще одного сына. Но и из него примерного отца и мужа не вышло — малышу было меньше двух месяцев, когда они расстались.

Новый роман звезды телестройки завязался прошлым летом — молодые люди познакомились на вечеринке и с тех пор не расстаются. Мужчина даже не побоялся развестись с женой ради новых романтических отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как экс-муж Ольги Рапунцель объяснил блокировку ее банковских счетов.

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