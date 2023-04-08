В Москве прощаются с Владленом Татарским — видео церемонии

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 207

В траурном зале Троекуровского кладбища прощаются с Владленом Татарским

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Проводить в последний путь погибшего в ходе теракта военкора пришли сотни людей.

В траурном зале Троекуровского кладбища в Москве в эти минуты проходит церемония прощания с погибшим во время теракта 2 апреля военкором Владленом Татарским.

Проводить в последний путь погибшего в ходе теракта военкора пришли сотни людей и в зале не осталось ни одного свободного места.

Украшенный красными розами и российским флагом гроб строит в центре зала. Рядом медали, награды и в рамке указ президента России Владимира Путина о награждении посмертно орденом Мужества, где гласит — «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

Владлен Татарский погиб в Петербурге 2 апреля во время теракта. Ранения получили более 40 человек, многие из них до сих пор остаются в больнице. На следующий день по горячим следам была задержана 26-летняя петербурженка Дарья Трепова. В ходе допроса она призналась, что начиненную взрывчаткой статуэтку ей передали для того, чтобы она ее подарила военкору во время творческого вечера на Университетской набережной. Через несколько минут после передачи прогремел взрыв. В настоящее время расследование продолжается.

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В Москве прощаются с Владленом Татарским — видео церемонии

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