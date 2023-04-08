«Получила оплеухи»: Франция растеряла влияние в Африке и решила за это мстить России

Лицемерная политика Парижа уже привела к тому, что от него отвернулись в Алжире, ЦАР, Мали и Буркина-Фасо. На те же грабли французы сейчас наступают на постсоветском пространстве.

Власти Франции стремительно утрачивают влияние в Африке, что открывает перед Россией возможность занять более выгодные позиции на континенте. Чтобы не допустить этого, Париж начал интенсивнее действовать против Москвы. Об этом в статье для EADaily написал обозреватель Петр Македонцев.

Проблемы Франции в Африке

В последние годы Париж уже испортил отношения с Алжиром, Центральноафриканской Республикой (ЦАР) и Мали. Сейчас то же самое происходит с Буркина-Фасо, обратил внимание журналист.

Так, в феврале 2023 года власти западноафриканской страны официально объявили о завершении участия французских войск в операции против джихадистов. В марте прекратило действовать соглашение между странами о технической военной помощи.

С проблемами столкнулись и французские СМИ. С недавних пор в Буркина-Фасо не вещают радиостанция RFI и телеканал France24. Немногим ранее они же перестали работать в Мали. Вдобавок, из Буркина-Фасо выслали двух журналистов крупных газет Liberation и Le Monde.

«Истинная подоплека этого заключается в том, что Францию, получившую „оплеухи“, решили постепенно выдавить из очередной африканской страны. Париж не хочет терять Африку, которая даже после ликвидации Французской колониальной империи позволяла богатеть Пятой республике», — отметил Петр Македонцев.

При этом к России в африканских странах относятся как к надежному партнеру и стремятся развивать сотрудничество с Москвой.

Парижа мстит Москве за собственные ошибки

Ослабление медийного влияния в Африке вызвало бурю негодования во Франции. Париж внезапно озаботился свободой слова в бывших колониях, хотя в других странах она его не волнует. Так, президент страны Эммануэль Макрон тепло общается с лидерами Украины и Армении. При том что жители последних давно говорят об авторитарном стиле управления Владимира Зеленского и Никола Пашиняна, а также их давлением на СМИ.

Зато власти Франции очень беспокоятся о правах человека и свободе слова в Белоруссии, часто критикуя ее президента Александра Лукашенко. По словам обозревателя, это обусловлено желанием Франции снизить влияние России на постсоветском пространстве. Для ослабления Москвы французские политики также поддерживают антироссийски настроенную Польшу и вступление Финляндии в НАТО.

«Получив „оплеухи“ в Африке, Франция решила вместе с расширившимся НАТО попытаться взять свое в Европе. Значит ли это, что России не нужно работать в ЦАР, Мали и Буркина-Фасо? Ни в коем случае. Наоборот, в новых условиях России нужно всячески лишать Францию и других европейцев экономической базы в Африке», — подытожил журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции прозвали Макрона «униженным пуделем» и ждут социального взрыва со дня на день. В стране не утихают протесты из-за пенсионной реформы.