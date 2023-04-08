«Доверяю русским врачам»: Пригожин ответил на слухи об отъезде лечиться за рубеж

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36

Продюсер Пригожин опроверг слухи о планах лечиться за границей

«Доверяю русским врачам»: Пригожин ответил на слухи об отъезде лечиться за рубеж

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Знаменитому продюсеру стало плохо прямо во время съемок программы на федеральном телеканале.

Продюсер Иосиф Пригожин, которому стало стало плохо на съемочной площадке передачи «Звезды сошлись», прокомментировал слухи о своем отъезде на лечение за границу.

«Я вообще в шоке от того, что пишут в интернете. Строят какие-то конспирологические теории, что я якобы собираюсь поехать за рубеж. Но я если кому и доверяю, то только нашим русским врачам. Уезжать никуда не собираюсь», — заявил продюсер в комментарии «МК».

По словам Пригожина, он уже находится дома и чувствует себя намного лучше. Врачи диагностировали у него что-то «похожее на микроинсульт» и гипертонический криз. Однако сейчас с продюсером все нормально, он планирует будет делать капельницы, а также, по рекомендации врачей, «вести нормальный образ жизни, спать побольше».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожину потребовалась экстренная медицинская помощь прямо на съемках. Об этом рассказала его партнерша по шоу Лера Кудрявцева. Она также опубликовала в своем блоге видео, на котором врачи укладывают звездного пациента в гримерной и устанавливают капельницы.

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