«Доверяю русским врачам»: Пригожин ответил на слухи об отъезде лечиться за рубеж

Знаменитому продюсеру стало плохо прямо во время съемок программы на федеральном телеканале.

Продюсер Иосиф Пригожин, которому стало стало плохо на съемочной площадке передачи «Звезды сошлись», прокомментировал слухи о своем отъезде на лечение за границу.

«Я вообще в шоке от того, что пишут в интернете. Строят какие-то конспирологические теории, что я якобы собираюсь поехать за рубеж. Но я если кому и доверяю, то только нашим русским врачам. Уезжать никуда не собираюсь», — заявил продюсер в комментарии «МК».

По словам Пригожина, он уже находится дома и чувствует себя намного лучше. Врачи диагностировали у него что-то «похожее на микроинсульт» и гипертонический криз. Однако сейчас с продюсером все нормально, он планирует будет делать капельницы, а также, по рекомендации врачей, «вести нормальный образ жизни, спать побольше».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пригожину потребовалась экстренная медицинская помощь прямо на съемках. Об этом рассказала его партнерша по шоу Лера Кудрявцева. Она также опубликовала в своем блоге видео, на котором врачи укладывают звездного пациента в гримерной и устанавливают капельницы.