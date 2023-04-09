Лолита рассталась с молодым возлюбленным: «У меня долго никто не держится»

В последнее время артистка признавалась, что встретила достойного мужчину. Казалось, счастье надолго, но не срослось. Почему на этот раз?

В жизни певицы без комплексов Лолиты Милявской очередные перемены. Еще недавно знаменитость рассказывала, что в ее жизни есть молодой мужчина. Но, как оказалось, ненадолго. Сердце артистки снова свободно. Об этом она сообщила в одной из программ на федеральном канале.

«Да он как появился, так и исчез. Все. У меня долго никто не держится», — с юмором ответила Милявская.

Она уточнила, что и не собиралась строить длительные отношения. Влюбляться не против, и хочет делать это периодически.

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Но на этом откровения артистки не закончились. Она ответила на слухи о том, что легла под нож пластического хирурга, чтобы сбросить вес. Пересуды стали возникать из-за шрама на животе Милявской. Недоброжелатели убеждены, что самостоятельно на 12 килограммов за короткий срок похудеть невозможно.

«Вот тот шрам, который принимают за липосакцию — это шрам от очень давней внематочной беременности. Можете больше ничего у меня не искать», — ответила артистка. Она также указала, что вес снижала постепенно.

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Певица столкнулась с внематочной беременностью 27 лет назад, когда ждала ребенка от экс-супруга Александра Цекало. В 1998 году у пары появилась дочь Ева. К слову, Лолита была замужем пять раз.

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