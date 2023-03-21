«Мне с ним клево!» — Лолита Милявская впервые рассказала о своем возлюбленном

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Рита Миронова
Рита Миронова 138

Лолита Милявская впервые рассказала о своем молодом возлюбленном

«Мне с ним клево!» — Лолита Милявская впервые рассказала о своем возлюбленном

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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О новом романе 59-летней певицы стало известно в этом году.

Российская певица Лолита Милявская впервые раскрыла информацию о своем избраннике. Называть его имя артистка не спешит, но кое-что все-таки рассказала в шоу Басты.

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клево», — поделилась Лолита.

О новом романе 59-летняя певица впервые сообщила общественности в этом году. Своего возлюбленного она назвала достойным избранником, рядом с которым она счастливее, чем с бывшими. К слову, в браке артистка успела побывать пять раз, а последний развод был в 2020 году с Дмитрием Ивановым.

Новый возлюбленный, по словам Лолиты, гораздо моложе нее. С ровесниками Милявской скучно, к тому же, певица «не готова к Виагре».

«Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии», — заявила Лолита.

При этом выходить замуж певица больше не хочет. Своему избраннику Милявская об этом сообщила, он поддержал ее нежелание вступать в брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как порадовал Лолиту избранник в День влюбленных.

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