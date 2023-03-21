О новом романе 59-летней певицы стало известно в этом году.

Российская певица Лолита Милявская впервые раскрыла информацию о своем избраннике. Называть его имя артистка не спешит, но кое-что все-таки рассказала в шоу Басты.

«Я не буду говорить, как его зовут. Одно скажу — он мусульманин и мне с ним клево», — поделилась Лолита.

О новом романе 59-летняя певица впервые сообщила общественности в этом году. Своего возлюбленного она назвала достойным избранником, рядом с которым она счастливее, чем с бывшими. К слову, в браке артистка успела побывать пять раз, а последний развод был в 2020 году с Дмитрием Ивановым.

Новый возлюбленный, по словам Лолиты, гораздо моложе нее. С ровесниками Милявской скучно, к тому же, певица «не готова к Виагре».

«Потому мои партнеры всегда моложе, чтобы совпадать по энергии», — заявила Лолита.

При этом выходить замуж певица больше не хочет. Своему избраннику Милявская об этом сообщила, он поддержал ее нежелание вступать в брак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как порадовал Лолиту избранник в День влюбленных.