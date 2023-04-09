Между Карлом III и Англиканской церковью возникли разногласия из-за коронации

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

По данным британской прессы, из-за этого даже отложена публикация приказа о проведении процедуры, которая состоится через несколько недель.

Между Карлом III и Англиканской церковью возникли разногласия из-за коронации

Фото: Reuters / POOL

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Между монархом Великобритании Карлом III и Англиканской церковью возникли разногласия. Поводом для конфликта стало желание первого нарушить традицию на своей грядущей коронации. Об этом сообщила газета The Mail on Sunday, ссылаясь на близкие к королевской семье источники.

По данным издания, Карл III пожелал, чтобы на церемонии присутствовали представители разных религий. По мнению монарха, мусульмане, индуисты и иудеи должны получить возможность наравне с христианами прочесть свои молитвы во время службы. Но это идет в разрез с Англиканским каноническим законом.

По информации газеты, из-за этого даже пришлось отложить публикацию приказа о коронации, которая состоится уже через четыре недели. Отмечается, что в качестве компромисса Карл III может провести отдельную церемонию с участием представителей других религий.

К слову, подобные разногласия возникли почти через 30 лет после того, как еще принц Чарльз выражал желание быть «защитником веры», а не просто носить одноименный титул, который был у всех английских монархов, начиная с Генриха VIII, как главы Англиканской церкви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем принц Гарри обвинил королевскую семью.

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