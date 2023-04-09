Не заслужила: опозорившуюся Урсулу фон дер Ляйен оставили без внимания в КНР
Китайские дипломаты оставили Урсулу фон дер Ляйен без внимания
Фото: Reuters / POOL
Главу Европейской Комиссии смог принять только министр экологии страны. Во Франции троллят «немощного» политика.
Представители власти Китая проигнорировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен во время ее визита в Пекин совместно с президентом Франции. Этой новостью поделился в своем Twitter лидер движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.
«Никакого приема и игнорирование. Ей даже пришлось улетать из страны обычным пассажирским самолетом. Она была в ярости», — заявил политик в Twitter.
Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо о визите Урсулы фон дер Ляйен в КНР.
Ранее появлялась информация, что Макрону и фон дер Ляйен не удалось показать единство Европы. Редакторы Politico отмечают, что французский лидер посещал «парады и банкеты». В то же время глава Европейской Комиссии почти все время была одна. За время поездки ее смог принять только министр экологии КНР.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершилась поездка Макрона и Урсулы фон дер Ляйен в Китай. Европейские политики лишь дважды пересекались за одним столом.
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