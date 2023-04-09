Вывели под аплодисменты: пьяная британка сорвала мюзикл, перепев с места актрису

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В Великобритании выпившая зрительница мюзикла сорвала представление, перепев с места актрису

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martin Poole; 5-tv.ru

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Артистам представления же оваций не досталось.

Британка перепутала театр с караоке и сорвала мюзикл «Телохранитель». Именно в тот момент, когда актриса на сцене начала проникновенно исполнять финальную песню, подвыпившая зрительница, очевидно, от переизбытка эмоций, попыталась перепеть ее прямо с места.

В ход представления пришлось вмешаться службе безопасности. Голосистую дебоширку вывели из зала под аплодисменты. А вот артистам оваций в этот вечер не досталось.

Представление было сорвано, а исполнителям пришлось извиняться перед расстроенными зрителями, которые так и не дождались финала.

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