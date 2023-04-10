Звезда «Годзиллы» Майкл Лернер умер в возрасте 81 года

Американский актер и номинант на премию «Оскар» Майкл Лернер умер в возрасте 81 года. Причина смерти не сообщается. Об этом пишет издание TMZ.

Печальную новость сообщил племянник актера, который опубликовал запись в социальной сети. Он написал о том, что все, кто знают Лернера понимают, каким он был необычным и талантливым.

«Прошлой ночью мы потеряли легенду. Трудно передать словами, насколько блестящим был мой дядя Майкл и каким влиятельным он был для меня», — написал родственник.

Майкл Лернер был рожден в семье румынских евреев в Нью-Йорке. Первоначально актер планировал получить степень профессора английского языка. Однако после обучения в колледже планы поменялись, его захватила творческая стихия и он поступил в Лондонскую академию музыки и драматического искусства. После окончания университета Лернер переехал в Лос-Анджелес и начал принимать участие в крупных кинопроектах.

За долгий и насыщенный путь он был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Бартон Финк». Также Лернер стал знаменит благодаря роли мэра Эберта в картине «Годзилла». В его фильмографии есть такие проекты, как «Улицы Сан-Франциско», «Почтальон всегда звонит дважды», «Эльф», «Серьезный человек», «Белоснежка: Месть гномов», «Люди Икс: Дни минувшего будущего».

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