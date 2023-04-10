ФСБ изъяла почти 700 кг кокаина у членов международного картеля в Подмосковье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 47

Участники объединения планировали направить партию веществ в Европу, а остатками торговать в России.

ФСБ изъяла почти 700 кг кокаина у членов международного картеля в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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В Московской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность международной преступной группировки. Службой безопасности было изъято 699 килограммов кокаина на сумму более 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе федерального органа.

Уточняется, что участники картеля планировали перенаправить часть стимуляторов в страны ЕС, а другую часть распространять на территории РФ. В спецслужбе отметили, что за оптовую продажу изъятой партии на черном рынке в России могли заплатить более 2,5 миллиарда рублей, однако розничная продажа позволила бы злоумышленникам заработать порядка шести миллиардов.

Согласно версии следствия, почти 700 килограммов кокаина были доставлены в Москву из Латинской Америки, а после перевезены в Подмосковье на арендованный подставным лицом склад. Сотрудники ФСБ задержали троих иностранцев. Среди них граждане Колумбии и гражданин одной из стран Евросоюза. В отношении арестованных членов международного картеля возбуждено уголовное дело, гости страны заключены под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала супружескую пару в Свердловской области по подозрению в шпионаже в интересах Украины.

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