Аборт и «звездная» болезнь: как Маргарите Суханкиной удалось пережить большие проблемы

Сегодня, 10 апреля, исполнительница отмечает день рождения. Ее жизненный путь простым совсем не назовешь.

Российская эстрадная певица Маргарита Суханкина 10 апреля празднует день рождения. За свою жизнь ей довелось вынести множество суровых испытаний.

Артистка работала в Большом театре, когда ее позвал в группу «Мираж» Андрей Литягин. Певица не хотела, чтобы кто-то узнал об этой работе, поэтому под ее фонограмму выступала другая девушка — Наталия Гулькина. Исполнительницам не удалось подружиться. По словам Гулькиной, Суханкина «зазвездилась». Девушка забирала себе лучшие номера, называя золотым голосом «Миража». В 2011-м место Гулькиной заняла Светлана Разина. Но и она не задержалась в коллективе надолго. Причиной ухода стала Суханкина. Сама Маргарита продолжала представлять «Мираж» с собственным коллективом до 2016 года, а затем ушла в сольную карьеру.

Театр одного актера: участники группы «Мираж» обвинили Суханкину в обмане

Девушка купила у Литягина права на исполнение песен коллектива в течение полугода. Однако по истечении срока контракта просто перестала выходить на связь, при этом продолжая гастролировать. По словам ее бывших коллег, они много раз пытались решить вопрос мирно. Но исполнительница не собиралась искать компромисс, поливая при этом остальных участников группы грязью.

Счастье в личной жизни далось артистке с трудом. Сейчас у певицы есть мужчина, имя которого она не готова раскрывать. Однако до этого ей довелось пережить аборт и рождение мертвого ребенка. У девушки был роман с хорватским бизнесменом, актером Большого театра и даже отставным офицером. Ни один из них не принес Суханкиной счастья.

«Когда мы сели поговорить о серьезном шаге, я сказала, что мне надо подумать. Все. Больше к этой теме мы не возвращались», — вспоминает звезда последнего мужчину.

Кроме того, врачи запретили артистке рожать самостоятельно. После этого она решилась на усыновление. Сейчас у нее старший сын и младшая дочка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Гулькина написала завещание. Певица оставила по квартире сыну и дочери.