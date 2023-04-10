Байден намерен использовать блогеров в рамках президентской гонки

Действующая администрация президента США Джо Байдена намерена привлечь сотни блогеров в рамках предвыборной кампании. Об этом пишет новостной портал Axios.

В материале отмечается, что у инфлюенсеров может появиться своя комната для брифингов в Белом доме.

«Еще официально не объявленная кандидатура действующего президента Байдена на переизбрание будет опираться на сотни инфлюенсеров в социальных сетях», — отмечается в тексте.

Таким образом демократы намерены повысить популярность Байдена среди молодежи. Команда президента уверена, что именно эта прослойка населения сыграет решающее значение на предвыборной гонке. Кроме того, аудитория блогеров сможет «противостоять подписчикам Трампа», если тот решит участвовать в выборах.

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За работу с инфлюенсерами отвечают четыре сотрудника Белого дома. При этом интересен тот факт, что администрация президента делает большую ставку на TikTok. В то же время приложение может быть запрещено в США из-за связей его владельца с правительством Китая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что члены британского парламента пришли в ярость из-за отказа президента США Джо Байдена присутствовать на коронации Карла III. По их мнению, лидер нации пренебрег отношениями с Великобританией.