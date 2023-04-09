«Американская Банановая Республика»: как скандал вокруг Трампа отразится на выборах в США

Бывшему главе Белого дома грозит до 136 лет тюрьмы.

Америка использует демократию как прикрытие, красивую оберточную бумагу, чтобы проводить в жизнь свои вполне определенные конкретные интересы. Мы говорим Америка, но должны четко понимать, что интересы, которые реализует в тот или иной момент государственная машина, это интересы той или иной политической группы. Сейчас Госдеп, Пентагон и прочие работают на интересы демократической партии. И это предопределило главный скандал недели — суд выдвинул обвинения лидеру республиканцев Дональду Трампу. Впервые экс-президент США оказался на скамье подсудимых, хотя его коллеги по должности за всю историю натворили всякого.

Трампу вменяют в вину, что его адвокат дал так называемые «деньги молчания» порно-актрисе, а потом сумму отступных хитро списал. «Взятка молчания» составила 130 тысяч долларов, за нее Трампу светит до 136 лет тюрьмы. Год за каждую тысячу долларов. Понятно, что в такое суровое наказание никто не верит, но ведь и в арест Трампа, а его на два часа арестовывали, никто не верил.

Такое избирательное применение правосудия заставляет задуматься, а это точно маяк демократии и сияющий град на холме. С репортажем — корреспондент «Известий» Николай Мастеров.

Тот день, когда у здания головного суда Манхеттэна полицейские возводили баррикады, чтобы уберечь самых честных и беспристрастных судей в мире от праведного гнева народа, когда сторонники и противники оказались в полушаге от масштабных баталий, бывший президент США назвал лучшим в истории. И пусть за удовольствие видеть, как из-за его ареста власти всерьез готовились к массовым беспорядкам.

Расплачиваться, возможно, придется 136 годами заключения. По году за каждую тысячу долларов, что Трамп якобы заплатил порно-актрисе. В истории США еще никогда не преследовали президентов, пусть даже бывших. Ричард Никсон и тот отделался всего лишь почетной отставкой после Уотергейта. Видимо, злоупотребление властью и просушка конкурентов для американского правосудия не так страшна, как попытка скрыть недоказанную супружескую измену.

«Если ты убьешь кого-то в США, то, может быть, попадешь в тюрьму на десять лет. Но если заплатишь порно-актрисе, то получишь 130 лет. Это отражает, насколько американская судебная система абсурдна. Правосудие стало современным оружием США для уничтожения врагов режима правящей партии», — говорит политолог Джон Вароли.

Приписываемая Трампу связь с героиней фильмов для взрослых не просто старая — скандал сам уже почти совершеннолетний. 2006 год, он — тогда еще не президент, а мультимиллионер, жена которого приходит в форму после недавних родов. Она — актриса с большим опытом. Встречались в отелях якобы несколько раз.

«Я не думаю, что он вообще хотел ужинать со мной. Он хотел сразу перейти к десерту», — говорила на одном из американских шоу порно-актриса Сторми Дэниелс.

После, по версии следствия, Трамп попросил ее молчать. Вот только плату за неразглашение списал с предвыборного счета.

«Молчать Сторми Дэниэлс не стала — об отношениях с Трампом она опубликовала книгу с пикантным названием „Полное раскрытие“. Из-за скандала в книжных магазинах ее раскупили. В издании — триста страниц самых откровенных подробностей, в том числе — удар ниже пояса. По мнению порнодивы любовник из Трампа так себе, впрочем, как президент он тоже не очень — слишком много хвастается успехами», — рассказывает журналист.

Трамп все отрицал. Интрижку давно забыли. Но секс-скандал Трампа достали из чулана только когда он заявил, что хочет снова занять овальный кабинет, и когда поняли, что он может легко это сделать.

«Это самая дерзкая попытка вмешаться в выборы, когда-либо принятая в истории нашей страны. При внимательном рассмотрении оказывается, что это одно и то же преступление, повторенное 34 раза», — говорит ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Они пытаются предъявить ему много пунктов с помощью одного ключевого свидетеля. Но она очень сомнительна даже как второстепенный свидетель. Будь я окружным прокурором, даже не засчитал бы ее», — говорит политолог, исполнительный вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

Но, похоже, Байдену уже нечего терять. Согласно опросам, лишь треть американцев считают, что в 24-м году он заслуживает переизбрания. Уголовное дело, которое должно было уничтожить репутацию Трампа, похоже, обернулось против его создателей.

«Вся эта Санта-Барбара сделала Трампа еще более богатым и знаменитым. За несколько дней сторонники перевели на счет его избирательной кампании рекордные 10 миллионов долларов. По словам политика, это больше, чем у всех демократов вместе взятых. А среди республиканцев рейтинг Трампа вырос сразу на 10% — именно за счет образа жертвы», — рассказывает журналист Мастеров.

Вот только жертвой вместо Трампа стала сама Америка, которая годами вмешивалась в политическую систему других стран. Где подобный способ устранения неугодных для США стал уже привычным.

«Это неоднократно происходило в Латинской Америке, и в Африке. Но только проблема заключается в том, что, как правило, Вашингтон вмешивается не через законные какие-то инструменты, а напрямую просто выводит людей на улицы и говорит — вот человек виновен в том-то и том-то, и его нужно сместить», — говорит советник директора РИСИ, политолог-американист Илья Кравченко.

Теперь то же самое происходит и в самих США. Что называется — докатились. Пресса выходит с заголовком «Добро пожаловать в Американскую Банановую Республику».

«Люди должны понять, что Соединенные Штаты уже больше не настоящая демократическая страна. Это мыльный пузырь, больше не осталось прежнего государства», — говорит американский экономист, политический и экономический обозреватель Пол Робертс.

«Соединенные штаты Америки действительно становятся страной третьего мира, банановой республикой. Проводишь четыре или восемь лет в Белом доме, а потом, можно сказать, тебе светит перспектива казенного дома. Это принципиально новое развитие в американской демократии, в рамках которой американским президентам не гарантирована безопасность, их имидж, их место в истории», — говорит главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Даже оппоненты Трампа теперь признают: судебную систему США вполне откровенно используют в политических целях, как Трамп использовал порно-актрису в своих. Уже после первого дня судебного заседания не его сторону переметнулись даже давние противники, которые, как не парадоксально, но и тут пытаются приплести русских.

«Моей первой мыслью был Лаврентий Берия, бывший глава НКВД в советские времена, который однажды сказал Сталину: „Был бы человек, а статья найдется“. Очень огорчен обвинительным заключением. Оно даже слабее, чем я опасался», — говорит бывший советник США по национальной безопасности Джон Болтон.

В случае если вину Трампа не удастся доказать — авторы уголовного дела могут практически за руку привести Дональда на крыльцо Белого дома. Несмотря на то, что всеми силами, похоже, пытались не пустить его даже на порог. Следующий акт американской трагедии разыграют в декабре, когда обе ведущие партии страны официально объявляют своих кандидатов.