Удар в спину: Лондон в ярости от отказа Байдена прибыть на коронацию Карла III

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Express: отказ Байдена прилететь на коронацию Карла III будет ударом в спину Британии

Удар в спину: Лондон в ярости от отказа Байдена прибыть на коронацию Карла III

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

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Британских парламентариев не устроило, что представлять США на церемонии будет первая леди страны.

Члены британского парламента пришли в ярость из-за отказа президента США Джо Байдена присутствовать на коронации Карла III. Об этом сообщает газета Express.

Издание пишет, что решение американского лидера будет рассматриваться консервативными парламентариями как «удар ножом в спину» Лондону. Депутаты считают, что Байден своим жестом пренебрег отношениями с Великобританией.

В статье подчеркивается, что глава Белого дома 11 апреля посетит Северную Ирландию в честь 25-й годовщины Белфастского соглашения, положившего конец длительному вооруженному конфликту в регионе. Но при этом Байден не прибудет на коронацию британского монарха 6 мая.

Об отказе американского лидера посетить коронацию Карла III стало известно еще в начале месяца. Сообщалось, что администрация Белого дома старается по возможности сократить перелеты и дальние поездки 80-летнего Байдена, поскольку в связи с возрастом и состоянием здоровья дорога дается ему нелегко.

Сам президент США 5 апреля в телефонном разговоре предупредил Карла III, что не будет присутствовать на коронации, и вместо него представлять Вашингтон на церемонии будет его супруга Джилл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что присутствие принца Гарри и Меган Маркл на коронации Карла III до сих пор остается под вопросом.

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