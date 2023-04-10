От их работы зависит успех фильма: в Москве прошла премия кастинг-директоров

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 649

В Москве вручили первую Национальную премию кастинг-директоров в области киноиндустрии

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Все мы привыкли наблюдать, как награждают очередного артиста за ту или иную работу, однако мало кто задумывался, кто стоит по ту сторону экрана и открывает тех звезд, за которыми наблюдает вся страна.

В теплый воскресный вечер в сердце столицы прошла первая в индустрии Премия кастинг-директоров. Организатором мероприятия стала президент Гильдии кастинг-директоров Рита Ленских, а саму церемонию вела актриса и режиссер Дарья Мороз. Среди звездных гостей можно было увидеть Лизу Моряк, Елену Подкаминскую, Константина Крюкова, Александру Ребенок, Наталья Медведеву, Евгения Стычкина с супругой Ольгой Сутуловой и других.

Все мы привыкли наблюдать, как награждают очередного артиста за ту или иную работу, однако мало кто задумывался, кто стоит по ту сторону экрана и открывает тех звезд, за которыми наблюдает вся страна.

«Гильдия кастинг-директоров России появилась два года назад. В прошлом году мы проводили маленькую премию внутри своего сообщества. А в этом решили провести большую полноценную Премию. Мы не ожидали такого ажиотажа и такого интереса. <…> Сама премия показывает результат работы кастинг-директоров и стимулирует создать конкурентную борьбу между ними», — рассказала Рита Ленских.

По словам Елены Подкаминской, которая для премии выбрала дерзкий образ: черную кожаную куртку, туфли-платформы и массивные украшения, актеры могут стать заложниками своих образов, потому что им часто предлагают однотипные роли. Эту проблему могут помочь разрешить кастинг-директора, поэтому артистам часто приходится надеется на их талант и трудолюбие.

Константин Крюков, появившийся на красной дорожке в элегантном сером костюме, считает, что несмотря на то что профессия кастинг-директора малоизвестная, она играет большую роль в киноиндустрии.

«Профессия требует очень много усилий, информированности и какого-то чутья в плане, кто под что подойдет. Мне кажется, это вообще сложная профессия», — делится Крюков.

Режиссер Алексей Учитель признался, что от работы кастинг-директоров зависит успех кинокартины.

«Если мы неправильно выберем актеров, если они не будут внутренне всем составом работать как одно целое, то фильм может провалиться», — рассказывает режиссер.

В 2023 году премия прошла впервые. В этот вечер были озвучены результаты закрытого голосования и названы самые яркие представители киноиндустрии. Ну, а главным поводом для организации церемонии стало стремление профессионалов киноиндустрии заслуженно наградить кастинг-директоров за неповторимый вклад в развитие российского кино.

Многосерийный фильм «Капельник» выиграл сразу в двух категориях «Дебют года» (Денис Прытков) и «Открытие» (Никита Никитин), а сериал «Ю333» забрал две статуэтки в номинациях «Лучшая мужская роль» (Антон Кузнецов) и «Лучший ансамбль в многосерийном фильме». Наградами в самой волнующей категории «За вклад в профессию» были удостоены кастинг-директора Татьяна Комарова, Татьяна Максакова, Татьяна Пронина и Тамара Одинцова.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошла премьера сериала «Актрисы» Федора Бондарчука.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
82.40
1.73 90.29
2.16
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

19:28
Череп мертвого человека прилетел в Россию в посылке из США
19:21
Глава минобороны Украины Резников едва не угодил в плен в начале СВО
19:14
Шокирующий аттракцион: колесо обозрения рухнуло в Приморском крае
19:07
Миноброны РФ: с подконтрольных Киеву территорий возвращены 106 российских пленных
19:01
Подвесит за одно место: почему Киркоров боится своего пластического хирурга
18:59
Как различить аллергию и ОРВИ по насморку — советы врача

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Дорога к смерти: почему дети заедают стресс волосами и как победить синдром Рапунцель
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео