От их работы зависит успех фильма: в Москве прошла премия кастинг-директоров

Все мы привыкли наблюдать, как награждают очередного артиста за ту или иную работу, однако мало кто задумывался, кто стоит по ту сторону экрана и открывает тех звезд, за которыми наблюдает вся страна.

В теплый воскресный вечер в сердце столицы прошла первая в индустрии Премия кастинг-директоров. Организатором мероприятия стала президент Гильдии кастинг-директоров Рита Ленских, а саму церемонию вела актриса и режиссер Дарья Мороз. Среди звездных гостей можно было увидеть Лизу Моряк, Елену Подкаминскую, Константина Крюкова, Александру Ребенок, Наталья Медведеву, Евгения Стычкина с супругой Ольгой Сутуловой и других.

Все мы привыкли наблюдать, как награждают очередного артиста за ту или иную работу, однако мало кто задумывался, кто стоит по ту сторону экрана и открывает тех звезд, за которыми наблюдает вся страна.

«Гильдия кастинг-директоров России появилась два года назад. В прошлом году мы проводили маленькую премию внутри своего сообщества. А в этом решили провести большую полноценную Премию. Мы не ожидали такого ажиотажа и такого интереса. <…> Сама премия показывает результат работы кастинг-директоров и стимулирует создать конкурентную борьбу между ними», — рассказала Рита Ленских.

По словам Елены Подкаминской, которая для премии выбрала дерзкий образ: черную кожаную куртку, туфли-платформы и массивные украшения, актеры могут стать заложниками своих образов, потому что им часто предлагают однотипные роли. Эту проблему могут помочь разрешить кастинг-директора, поэтому артистам часто приходится надеется на их талант и трудолюбие.

Константин Крюков, появившийся на красной дорожке в элегантном сером костюме, считает, что несмотря на то что профессия кастинг-директора малоизвестная, она играет большую роль в киноиндустрии.

«Профессия требует очень много усилий, информированности и какого-то чутья в плане, кто под что подойдет. Мне кажется, это вообще сложная профессия», — делится Крюков.

Режиссер Алексей Учитель признался, что от работы кастинг-директоров зависит успех кинокартины.

«Если мы неправильно выберем актеров, если они не будут внутренне всем составом работать как одно целое, то фильм может провалиться», — рассказывает режиссер.

В 2023 году премия прошла впервые. В этот вечер были озвучены результаты закрытого голосования и названы самые яркие представители киноиндустрии. Ну, а главным поводом для организации церемонии стало стремление профессионалов киноиндустрии заслуженно наградить кастинг-директоров за неповторимый вклад в развитие российского кино.

Многосерийный фильм «Капельник» выиграл сразу в двух категориях «Дебют года» (Денис Прытков) и «Открытие» (Никита Никитин), а сериал «Ю333» забрал две статуэтки в номинациях «Лучшая мужская роль» (Антон Кузнецов) и «Лучший ансамбль в многосерийном фильме». Наградами в самой волнующей категории «За вклад в профессию» были удостоены кастинг-директора Татьяна Комарова, Татьяна Максакова, Татьяна Пронина и Тамара Одинцова.

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