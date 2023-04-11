Код красный: на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Эфирная новость 53

На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Фото, видео: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Столб пепла выбросило на высоту 20 километров.

На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. На полуострове сейчас в районе семи утра, но никакого солнца даже не видно, многие в спешке собирают вещи, чтобы уехать подальше от этого зрелища. Столб пепла выбросило на высоту 20 километров. В ближайших поселках уже начинается так называемый пеплопад — когда снег становится серым, и даже черным от выпавших осадков.

Вулканологи сейчас пристально следят за происходящим, последний раз Шивелуч извергался семь лет назад.

Вулкану присвоен наивысший красный код опасности для авиационной опасности.

+4° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
Спешащая нога спотыкается: китайский совет дня на понедельник, 10 апреля

Последние новости

1:40
Остался лишь пепел: пожар в селе под Нижним Тагилом уничтожил десятки домов
1:20
ВКС РФ поразили «умными» бомбами позиции ВСУ в Херсонской области — видео
0:59
Решил жениться? У новой возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце
0:45
Херш обвинил Байдена в глупых поступках: «Это неразумно»
0:20
Бузова ждет приглашение на свидание от Егора Крида: «Слова могут быть водицей»
0:07
Код красный: на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Раньше пыталась понравиться, сейчас просто работаю: Подкаминская о кастингах
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео