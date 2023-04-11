Код красный: на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч
На Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч
Фото, видео: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН / ТАСС; 5-tv.ru
Столб пепла выбросило на высоту 20 километров.
На Камчатке проснулся вулкан Шивелуч. На полуострове сейчас в районе семи утра, но никакого солнца даже не видно, многие в спешке собирают вещи, чтобы уехать подальше от этого зрелища. Столб пепла выбросило на высоту 20 километров. В ближайших поселках уже начинается так называемый пеплопад — когда снег становится серым, и даже черным от выпавших осадков.
Вулканологи сейчас пристально следят за происходящим, последний раз Шивелуч извергался семь лет назад.
Вулкану присвоен наивысший красный код опасности для авиационной опасности.
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