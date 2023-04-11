Решил жениться? У новой возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21

Новая возлюбленная Тимати спровоцировала слухи о помолвке

Решил жениться? У новой возлюбленной Тимати заметили кольцо на безымянном пальце

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Еще ни один роман исполнителя не доходил до свадьбы.

Рэпер Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати, возможно, решил впервые связать себя узами брака. Артист накануне открыл новый ресторан. На мероприятии была и его спутница — модель Валентина Иванова. Журналисты обратили внимание на безымянный палец девушки, на котором сверкало усыпанное бриллиантами кольцо.

О новом романе рэпера стало известно больше года назад. Хотя звезды и не подтверждали его официально, совместные романтические фото публиковали. Позже влюбленные стали вместе выходить в свет, побывали, в том числе, на юбилее Филиппа Киркорова. Не секрет уже, что и со строгой к невесткам мамой Тимати Иванова сумела подружиться. Сама Симона Юнусова тоже говорит, что у нее отличные отношения с избранницей сына.

Тимати 39 лет. От двух моделей, Алены Шишковой и Анастасии Решетовой, у исполнителя есть дети. Но ни одна из них так и не стала его женой.

В способность Тимати полностью отдать свое сердце женщине верят немногие его фанаты и коллеги по шоу-бизнесу. Однако Валентина Иванова сумела расположить к себе не только рэпера, но и его семью. Даже дочь исполнителя Алиса в восторге от новой избранницы отца.

Решился ли Тимати на брак или кольцо только напоминает обручальное? Звезды, как всегда, о личном молчат. Впрочем, Решетовой исполнитель в свое время тоже дарил роскошное кольцо с бриллиантами. Но до свадьбы дело так и не дошло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Филипп Киркоров едко подшутил над Тимати во время телешоу.

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