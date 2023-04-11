Выход есть: какие неочевидные факты говорят о том, что пора менять работу

В общении с начальством нужно сразу обозначить границы, считает бизнес-коуч Максимова.

Жизнь на «автомате» чревата опасными последствиями для человека. Особенно, если он игнорирует недовольство собой, профессией, сферой деятельности и так далее. В итоге может развиться эмоциональное выгорание или депрессия. Как избежать этих проблем и вовремя понять, что следует поменять работу? На этот вопрос ответила бизнес-коуч и серийный предприниматель Наталья Максимова.

В беседе с изданием Газета.ру она отметила, что человеческая психика умеет быстро приспосабливаться к любой обстановке. У этого умения есть большой плюс — возможность адаптироваться к резким изменениям, например, переезду, смене окружения или новым обязанностям.

Однако не всегда адаптация играет полезную роль. Люди привыкают как к хорошему, так и к плохому. Сначала начальник просит задержаться на работе и сотрудник принимает это. Потом руководство нагружает дополнительными обязанностями и работник тоже считает это нормой. Через время человек покорно работает без выходных, мучается от усталости и стресса.

«В подобном положении мы часто забываем, что это не норма <…> в конечном итоге вы начинаете воспринимать работу за троих, колкое обращение к себе как само себе разумеющееся и продолжать надеяться, что когда-нибудь это закончится», — объяснила специалист.

Коуч объяснила, что нельзя забывать про свой спектр обязанностей и выполнять только те поручения, что входят в него. Если начальство настаивает на переработках или повышает голос, то важно отстоять свои интересы.

«Существует и противоположная ситуация, когда работа вам нравится, чудесный коллектив, приятная должность. Но вы много лет находитесь на одной позиции и год за годом начинаете замечать, что словно угасаете», — предупредила Максимова.

Предприниматель отметила, что от таких беспокойств страдают те, кто ставит развитие как первостепенную цель. Эти люди не должны долго оставаться в зоне комфорта. Если хочется перейти на следующую ступень, не стоит бояться волевых решений. Например, можно попросить повышения, пройти обучающие курсы или открыть собственный проект.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнес-психолог раскрыл секрет успеха соискателя на собеседовании.