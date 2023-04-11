Бородина объяснила, где взяла деньги на жилье в Дубае: «Я это заслужила»

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 42

Ксения Бородина заявила о честно заработанных деньгах на квартиру в Дубае

Бородина объяснила, где взяла деньги на жилье в Дубае: «Я это заслужила»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Телеведущая также поделилась планами насчет отъезда за границу.

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, где взяла деньги на покупку дорогой недвижимости в Дубае. Об этом она рассказала на YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Знаменитость пояснила, что квартиру в другой стране она купила не для того, чтобы в подходящий момент уехать из России. Это, заверила она, всего лишь инвестиция.

«Эта недвижимость была некоторым вложением с моей стороны. И плюс ко всему это дружественная страна», — отметила Ксения.

Она добавила, что гордится своими русскими корнями и ее гражданская позиция все та же.

Что же касается источников дохода, то, по словам ведущей, здесь никакого секрета нет — все заработано своим кровным трудом. К этому, подчеркнула телезвезда, ее приучали с детства. Знаменитость училась в частной школе в Италии, на Капри, и не нуждалась в деньгах, но отчим предупреждал, что всего надо добиваться своими силами. Ксения хорошо усвоила этот урок и уже смолоду научилась грамотно распоряжаться деньгами.

«Я заслужила то, что сейчас имею. Когда я могла позволить себе дорогую машину, то я не покупала этого, а копила на квартиру. Потом взяла квартиру и стала копить на ремонт», — вспомнила она.

При этом, по словам Бородиной, многие над ней смеялись и не понимали: когда одни ездили на автомобилях представительского класса, она обходилась более бюджетным транспортом. Зато приоритеты были расставлены правильно: сначала недвижимость. Потом — все остальное. Своим принципам телезвезда верна и по сей день.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина впервые раскрыла детали развода с Курбаном Омаровым.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
81.74
-0.66 89.17
-1.12
С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

Последние новости

10:51
«Я был против»: сын Никаса Сафронова женился вопреки воле отца
10:36
ВСУ намеренно врут о контрнаступлении. Зачем?
10:17
Остается только молиться? Реально ли спастись от акулы и как это сделать
10:10
Бородина объяснила, где взяла деньги на жилье в Дубае: «Я это заслужила»
9:59
Почему нельзя есть на ходу? Ответ диетолога
9:47
В Херсонской области сообщили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

Сейчас читают

«У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст»: Толстоганова о жизни наследников
Депутат Госдумы Бутина: дело против Трампа сделает его президентом США
Остается только молиться? Реально ли спастись от акулы и как это сделать
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео