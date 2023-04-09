«Измена была не одна»: Бородина впервые раскрыла грязную правду о разводе с Курбаном Омаровым

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 823

Бородина назвала причиной развода с Омаровым многочисленные измены

«Измена была не одна»: Бородина впервые раскрыла грязную правду о разводе с Курбаном Омаровым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитая пара долго не комментировала свой разрыв, однако обманутая Бородина устала молчать.

Российская телеведущая Ксения Бородина впервые раскрыла причину скандального развода с бизнесменом Курбаном Омаровым. Подробностями личной жизни она решила поделиться с журналисткой Надеждой Стрелец во время интервью.

«Как бы очевидно, что это скрывать — это была измена», — заявила знаменитость.

Ведущая проекта «Дом-2» призналась, что догадывалась о неблагодарности избранника, однако окончательно раскрыть глаза на ситуацию помог частный детектив. Он предоставил девушке не только кадры похождений Омарова, которых, как оказалось, было немало, но и все номера квартир, имена и фамилии.

«Поэтому там не было истории, что я про кого-то узнала, он ушел, и теперь они живут долго и счастливо. Я приехала домой, дождалась, пока он проснется. Даже не дождалась, начала его будить, потому что это была темная ночь», — вспомнила Бородина пережитое.

Ксения призналась, что не выбирала выражений в тот момент и «попросила на выход» своего супруга «очень грязно». По ее словам, тем же вечером Омаров позвонил ей и просился переночевать, так как не успел снять квартиру. Бородина ответила отказом: «Сюда больше нельзя».

Ксения Бородина развелась с бизнесменом в 2021 году после шести лет брака. В отношениях у них появился общий ребенок- дочь Теона. Девочка видится с отцом, однако мать накладывает жесткие ограничения на их встречи: например, запрещает Омарову брать собой на свидания его новую возлюбленную Валерию. Свою личную жизнь Ксения тщательно скрывает, однако, по недавним слухам, она закрутила роман с бывшим коллегой по бизнесу Омарова — Трофимом Семищенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Курбан Омаров прокомментировал ранние браки.

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