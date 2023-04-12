«Массовый инфантилизм»: психолог объяснил причины и механизм выгорания на работе

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 922

Психолог Минченков объяснил участившиеся случаи выгорания массовым инфантилизмом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jenny Norquist; ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МИНЧЕНКОВА АНДРЕЯ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Иногда кажется, что вся жизнь идет наперекосяк. Есть ли в этом вина самого страдальца?

Значительную часть времени люди уделяют своей работе. Она важна не только из-за получения денег, но и для реализации себя. Как правило, быстрого карьерного роста достигают только те, кто по-настоящему любит свою работу. Правда, многие быстро разочаровываются в трудовых буднях и зарабатывают эмоциональное выгорание. Действительный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги Андрей Минченков рассказал 5-tv.ru, почему большое количество людей идут на работу с чувством уныния.

«Это проблема такого массового инфантилизма. Очень много инфантильных людей, которые искренне думают, что им все должны или, скажем, за них как-то должны решить, как им жить. К сожалению, такого много», — заявил эксперт.

По словам профессионала, люди с раннего возраста привыкают трудиться там, где им не нравится. Работа воспринимается как что-то неприятное и сложное. Например, когда родители заставляют выпускника пойти в престижный институт, а он совершенно не хочет становиться тем, на кого поступил учиться.

Следующие пять лет человек запоминает неинтересную информацию, сидит на длинных лекциях, сдает скучные экзамены, а потом идет работать по ненавистной специальности. Именно такой сценарий чреват эмоциональным выгоранием в будущем. Проблема еще и в том, что инфантильные люди не готовы менять свою жизнь. Им проще переложить ответственность и винить обстоятельства.

При этом, по словам эксперта, люди могут трудиться в нелюбимых сферах, потому что не понимают, чего хотят на самом деле. Очень трудно быстро определиться со своей стезей, особенно в молодом возрасте. Минченков отметил, что, если человеку удалось понять себя, выбрать нужное направление и услышать свои желания, то ему крупно повезло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему даже любимая работа может превратиться в каторгу.

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

9:39
Ольга Орлова раскрыла, кто приходит ночью к ее двухмесячной дочери
9:28
В Китае призвали Зеленского пойти на мирные переговоры до потери права голоса
9:17
«Массовый инфантилизм»: психолог объяснил причины и механизм выгорания на работе
9:06
Новая экологическая катастрофа угрожает США из-за пожаров на заводах
8:55
Квартиру Максима Горького выставили на продажу в Петербурге: как она выглядит?
8:44
Вооружен до зубов: боевая работа бронепоезда в зоне СВО попала на видео

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Живот, как спасательный круг: инфекционист назвал первые признаки сепсиса
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео