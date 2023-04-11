В РФ приняли закон о Едином реестре военнообязанных: главное

Закон о «Едином реестре военнообязанных» сегодня приняла Госдума в третьем чтении. Документ предусматривает немало нововведений. В частности, повестка в военкомат будет дублироваться в электронной форме — в личном кабинете на Госуслугах. Что делать, если повестка придет по ошибке — расскажет корреспондент «Известий» Игорь Балдин.