Тайна черепа в посылке: кто и зачем отправил человеческую голову в США из России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Обнаруженный таможенниками человеческий череп в США отправила 30-летняя москвичка

Тайна черепа в посылке: кто и зачем отправил человеческую голову в США из России

Фото: 5-tv.ru

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По данным правоохранителей, останкам не менее десяти лет, и их могли выкопать из могилы на кладбище.

Человеческий череп, обнаруженный российскими таможенниками в одной из посылок в США, отправила 30-летняя жительница Москвы. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания уточнил, что странное отправление предназначалось для некоего мужчины, проживающего в Чикаго и владеющего небольшой строительной фирмой. Зачем ему понадобились человеческие останки, правоохранители намерены выяснить у отправительницы. Местонахождение женщины уже установлено, в ближайшее время ее опросят.

Происхождение черепа пока также неизвестно. Следователи полагают, что он мог быть выкопан из старой могилы. По предварительной оценке, останкам не менее десяти лет.

Опрошенные изданием судмедэксперты предположили, что череп мог понадобиться студенту-медику в качестве наглядного пособия по анатомии либо художнику-реалисту, который пытается досконально изучить строение человеческой головы для точной передачи в своих произведениях.

Накануне 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Федеральной таможенной службы обнаружили настоящий человеческий череп в посылке, оправленной в США. В декларации отправитель указал, что в коробке находится пластиковая анатомическая модель черепа.

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