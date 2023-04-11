Лавров предостерег Запад от шантажа Казахстана

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 66

Глава МИД РФ призвал западные страны не вмешиваться в отношения России и союзных стран.

Лавров предостерег Запад от шантажа Казахстана

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Москва не оставит без ответа попытки западных стран угрозами и шантажом подрывать отношения между Казахстаном и Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу.

По словам Лаврова, Россия не имеет ничего против сотрудничества Казахстана с западными государствами, если оно основано на равноправии, взаимной выгоде, прозрачности и соответствии международному праву.

Однако, подчеркнул глава МИД РФ, если Запад будет угрозами и шантажом пытаться подорвать отношения России с союзными странами, то Москва не оставит эти попытки без ответа. Казахстан, и другие партнеры России по ОДКБ, ЕАЭС и ШОС «прекрасно понимают», о чем идет речь, добавил Лавров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили укрепление сотрудничества двух стран.

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