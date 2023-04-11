Возлюбленную Тимати заподозрили в беременности после сообщений о помолвке

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Поклонники уверены, что модель Валентина Иванова станет первой официальной женой рэпера.

Возлюбленную Тимати заподозрили в беременности после сообщений о помолвке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Возлюбленную рэпера Тимати — 20-летнюю модель Валентину Иванову — заподозрили в беременности. Об этом пишет издание «Страсти».

Слухи о том, что модель ждет ребенка, появились после открытия ресторана Тимати и Егора Крида в Москве. На фото с прошедшего мероприятия у Ивановой поклонники заметили округлившийся живот. Незадолго до этого возникли слухи о грядущей свадьбе музыканта и модели: на безымянном пальце возлюбленной рэпера красовалось усыпанное бриллиантами кольцо, которое многие сочли помолвочным.

Впрочем, отмечается в публикации, и помолвка, и скорое рождение малыша могут оказаться только домыслами поклонников. Кольцо рэпер мог подарить девушке просто в знак любви, как это было с прежней возлюбленной Тимати Анастасией Решетовой. А немного выпирающий живот модели на фото может означать лишь то, что она слегка переела в новом ресторане бойфренда. Тем более, что рэпер весь вечер старательно ухаживал за девушкой и собственноручно приносил ей пиццу.

О романе 39-летнего Тимати и молодой модели стало известно больше года назад. Влюбленные не подтверждали отношения официально, но публиковали совместные романтические фото.

Позже рэпер и его возлюбленная стали вместе выходить в свет, побывав, в частности, на юбилее Филиппа Киркорова. Известно, что даже со строгой к невесткам мамой рэпера Иванова сумела подружиться. Сама Симона Юнусова подтверждает, что у нее сложились отличные отношения с избранницей сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Григорий Лепс показал свою «седьмую бабу» — совсем юную девушку, которая была рядом с ним на открытии нового ресторана Тимати, Егора Крида и ресторатора Антона Пинского.

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