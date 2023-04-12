Михаил Ковальчук рассказал о создании мощнейшей инфраструктуры меганауки в РФ

Меганаука, ставшая основой для многих открытий и прорывов в России, нуждается в развитии и создании мощнейшей инфраструктуры. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он отметил, что уже сегодня в стране строится система уникальных отечественных мегаустановок, которые необходимы в микроэлектронике для создания «чертежей» интегральных схем.

«В течение ближайших восми-десяти лет у нас будет лучшая инфраструктура меганауки в мире», — заверил Михаил Ковальчук.

Между тем до этого президент НИЦ «Курчатовский институт» отмечал, что значимость физики сегодня намного выше, чем в предыдущий период развития науки. При этом сам объект изучения стал намного сложнее, чем раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске открылся филиал Курчатовского института. Там уже создают уникальное оборудование.