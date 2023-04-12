Михаил Ковальчук рассказал о создании мощнейшей инфраструктуры меганауки в РФ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26

В стране уже приступили к возведению системы мегаустановок. Что еще удивительного есть в планах?

Михаил Ковальчук рассказал о создании мощнейшей инфраструктуры меганауки в РФ

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Меганаука, ставшая основой для многих открытий и прорывов в России, нуждается в развитии и создании мощнейшей инфраструктуры. Об этом в интервью «Известиям» рассказал президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он отметил, что уже сегодня в стране строится система уникальных отечественных мегаустановок, которые необходимы в микроэлектронике для создания «чертежей» интегральных схем.

«В течение ближайших восми-десяти лет у нас будет лучшая инфраструктура меганауки в мире», — заверил Михаил Ковальчук.

Между тем до этого президент НИЦ «Курчатовский институт» отмечал, что значимость физики сегодня намного выше, чем в предыдущий период развития науки. При этом сам объект изучения стал намного сложнее, чем раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске открылся филиал Курчатовского института. Там уже создают уникальное оборудование.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

4:54
Михаил Ковальчук рассказал о создании мощнейшей инфраструктуры меганауки в РФ
4:27
Немцы попросили Россию о помощи после новых требований Украины по оружию
4:20
Интересные факты про космос, о которых вы не знали
4:00
Тайная свадьба? Андрей Чадов показал поклонникам молодую жену
3:33
Любопытный канадец залез в груду металлических шаров и не смог найти выход
3:15
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Константин Крюков раскрыл свое отношение к пытающимся конкурировать с ним актерам
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео