Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день

Военнослужащие ВС РФ каждый день наносят чувствительные удары по ВСУ в рамках спецоперации по защите Донбасса. Противника теснят бойцы всех видов войск. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы российских военных за день в одном видео.

Так, в Минобороны РФ показали, как десантники ВДВ уничтожают укрывшихся в блиндажах националистов с помощью 57-миллиметровых зенитных установок С-60. Ее российские бойцы установили на кузов грузовика «Урал-4320». После поражения противника расчеты быстро сменили огневую позицию.

На других кадрах штурмовые отряды ВДВ захватили опорный пункт ВСУ. Сначала по нему нанесла огонь артиллерия, а затем вперед пошли подразделения десантников. Под прикрытием бронегруппы они ударили по боевикам из автоматов и гранатометов, подавив сопротивление националистов и захватив «опорник».

Наконец, в Росгвардии показали, как саперы уничтожают мины в Херсонской области. Противотанковую ТМ-62 нашли рядом с жилыми домами на одной из полевых дорог. Взрывать боеприпас на месте было слишком опасно. Поэтому его сначала обезвредили, затем доставили на полигон и только потом уничтожили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы заняли большую часть Артемовска и сломили дух ВСУ.