Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день

|
Иван Обухов
Иван Обухов 31

Российские десантники показали, как штурмуют опорные пункты ВСУ с помощью артиллерии и бронетехники.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Военнослужащие ВС РФ каждый день наносят чувствительные удары по ВСУ в рамках спецоперации по защите Донбасса. Противника теснят бойцы всех видов войск. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы российских военных за день в одном видео.

Так, в Минобороны РФ показали, как десантники ВДВ уничтожают укрывшихся в блиндажах националистов с помощью 57-миллиметровых зенитных установок С-60. Ее российские бойцы установили на кузов грузовика «Урал-4320». После поражения противника расчеты быстро сменили огневую позицию.

На других кадрах штурмовые отряды ВДВ захватили опорный пункт ВСУ. Сначала по нему нанесла огонь артиллерия, а затем вперед пошли подразделения десантников. Под прикрытием бронегруппы они ударили по боевикам из автоматов и гранатометов, подавив сопротивление националистов и захватив «опорник».

Наконец, в Росгвардии показали, как саперы уничтожают мины в Херсонской области. Противотанковую ТМ-62 нашли рядом с жилыми домами на одной из полевых дорог. Взрывать боеприпас на месте было слишком опасно. Поэтому его сначала обезвредили, затем доставили на полигон и только потом уничтожили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы заняли большую часть Артемовска и сломили дух ВСУ.

Тема:
Спецоперация
11 апр
Соцперезагрузка: как бойцам помогают восстановиться после возвращения из зоны СВО
11 апр
Российские силы заняли большую часть Артемовска и сломили дух ВСУ
11 апр
Эксперт оценил потери ВСУ за время боев в Артемовске: это страшные цифры
11 апр
Через поля и огороды: семья из Артемовска поделилась историей своей эвакуации
11 апр
«Три варианта»: в СНБО заявили о непредсказуемости решения о контрнаступлении ВСУ
11 апр
Яровая: США ответственны за военно-биологическую оккупацию Украины
11 апр
Пассажирский автобус попал под обстрел ВСУ в Донецке
11 апр
Генпрокуратуру призвали возбудить дело о госизмене в отношении Лии Ахеджаковой
11 апр
Минобороны РФ: военные приступили к боям за центральную часть Артемовска
11 апр
В Кремле назвали ложными слухи о «начале второй волны мобилизации»
+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
82.18
0.44 89.73
0.56
Энергии раскочегарились: китайский совет дня на среду, 12 апреля

Последние новости

6:32
Четыре бомбы нашли в Ирландии перед самым визитом Байдена
6:21
Не хочет спать и идет на рекорд: вулкан на Камчатке выбросил еще один столб пепла
6:15
Ромовая баба на Пасху — пошаговый рецепт с видео
6:10
Известный продюсер рассказал, кто спаивает МакSим: «Чтобы было проще обманывать»
5:59
Враг в отчаянии! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:46
Опубликовано видео с испытательным запуском баллистической ракеты под Астраханью

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Впереди планеты всей: российские ученые совершили прорыв в атомной энергетике
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео