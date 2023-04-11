Российские силы заняли большую часть Артемовска и сломили дух ВСУ

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Пригожин заявил, что российские силы контролируют 80% Артемовска

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Только за сутки были ликвидированы 450 украинских боевиков и наемников.

Российские штурмовые отряды уже в центре Артемовска, противника вытесняют к западным окраинам. На флангах действия штурмовиков поддерживают подразделения ВДВ. Также в наступлении участвуют авиация и артиллерия. Как сообщили в Минобороны России, за сутки противник потерял 450 военнослужащих и наемников.

По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, на данный момент российские силы контролируют более 80% Артемовска.

«Более 80% находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города», — сказал он в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Пригожин уточнил, что освободить осталось лишь часть жилых районов, где под домами прорыты тоннели.

Многие боевики ВСУ сейчас задаются вопросом, за что они воюют. Под таким заголовком опубликована статья в немецком издании Bild. Журналисты пишут, что украинцы потеряли позитивный настрой и просто ждут неизбежной сдачи города.

Тема:
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