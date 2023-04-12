Лучшее — значит отечественное! В Москве прошла премия Brand Awards 2023

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 44

Церемония вручении премии Brand Awards 2023 прошла в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Как отметили звездные гости, с уходом западных брендов отечественное производство продолжает набирать обороты.

В Москве прошла торжественная церемония вручения премии Brand Awards 2023. Мероприятие провели в ресторане Backstage. Организаторы собрали самых выдающихся представителей общественной и бизнес-элиты, чтобы вручить им награды за заслуги и достижения в разных областях.

Среди гостей, участников концерта и лауреатов можно было встретить Ларису Долину, Алексея Воробьева, Дениса Клявера, Дмитрия Колдуна, Алену Водонаеву, Эвелину Бледанс и других. Ведущими премии стали Юлия Барановская и Максим Привалов.

Как отметили звездные гости, с уходом западных брендов российское производство продолжает набирать обороты. По мнению Дениса Клявера, ни одна страна в мире не сравнится со сферой услуг в России. Певец верит, что соотечественникам удастся не только сохранить высокие показатели в этом направлении, но и приумножить их.

«Если говорить про приложения банков, если говорить про доставки. У русского человека очень важное отношение к комфорту, оно повышено. Поэтому у нас повышенный спрос, из-за этого качество всех этих сфер изначально намного лучше. <…> Это как раз тот случай, когда можно искренне порадоваться», — поделился своим мнением Клявер.

При этом певец убежден, что отечественный гостиничный бизнес лишь зарождается и поэтому нуждается в доработке. Ведь если раньше россияне предпочитали проводить отпуск в других странах, то сейчас они начали делать выбор в пользу внутреннего туризма.

«Сегодня переизбыток спроса со стороны россиян с турами по всей стране. А страна фантастическая. Я с 95-го года катаюсь, такого, наверное, многообразия нет нигде в мире. Его нужно хотя бы привести в порядок», — считает Клявер.

Телеведущая Эвелина Бледанс посетила мероприятие в элегантном черном платье с открытыми плечами российского производства. По словам артистки, отечественные дизайнеры не уступают западным, используя в создании своих коллекций хорошие ткани и стильные фасоны.

«Еще я сейчас познакомилась с несколькими брендами обувными. Прекрасная, удобная, стильная и современная обувь. А какая наша косметика!» — делится телеведущая.

Секрет молодости и красоты Бледанс, по ее признанию, кроется в продуктах российского производства, которые отличаются особым качеством.

Ранее 5-tv.ru писал, как музыкальная премия «Новое Радио AWARD 2023» прошла в метавселенной.

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