Будущее рядом: музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» прошла в метавселенной

Знаменитости выступали с элементами дополненной виртуальной реальности. Зрителей порадовали Anna Asti, Дима Билан, Лолита и другие исполнители.

В Москве с размахом прошла музыкальная премия «Новое Радио AWARDS 2023». Ее можно назвать мероприятием будущего, ведь оно также проходило в метавселенной. Для этого организаторы внедрили ведущие передовые технологии — элементы дополненной виртуальной реальности.

Звезды и высокие технологии

На премии собралось множество звезд отечественного шоу-бизнеса. Anna Asti, Мари Краймбрери, Дима Билан, Коста Лакоста, Мот, GAYAZOV$ BROTHER$ выступили для многомиллионной аудитории в сети. На торжество даже приехала певица Лолита, хотя в то же самое время в столичном кинотеатре «Октябрь» шла премьера сериала «Актрисы», в котором она сыграла одну из ролей.

Но главной звездой стала Anna Asti, которая дала в метавселенной концерт. Во время него каждый мог следить за 3D-аватаром поп-дивы, перемещаясь, как в компьютерной игре, по запутанным лабиринтам в поисках новых точек обзора. Цифровая фигура успела сменить несколько нарядов, а вскоре хедлайнер вернулась в свой обычный образ и представила самые громкие суперхиты.

По итогам премии Anna Asti забрала сразу две золотые сирены: за «Лучший альбом» и «Лучшее видео». Лучшим артистом второй год подряд признали Диму Билана, а артисткой — Мари Краймбрери. Лучшая группа — Filatov & Karas. Титул метаАртиста получил Мот, а прорывом года был признан LYRIQ.

Ведущими мероприятия в метавселенной выступили Ида Галич и Владимир Маркони.

Опасения и прогресс

Во время премии знаменитости порассуждали в беседе с 5-tv.ru, как развитие технологий отразится на человечестве. Актер и музыкант Стас Ярушин считает, что их правильное внедрение позитивно скажется на нашей жизни.

«А когда новые технологии используются в музыке с не поющими людьми — это плохо», — со смехом добавил артист.

Певица Севиль из группы «Артик и Асти» с опасением относится к нейросетям и роботам. При этом она отметила, что машины все равно не смогут заменить самого главного — человеческой души.

По мнению российского композитора и продюсера Игоря Матвиенко, создателя конкурса «Автора!», роботы легко смогут занять места исполнителей. А вот авторов, которые пишут тексты для певцов, — никогда.

Лолита же считает, что машины не смогут блистать на сцене и передавать всю мощь творческой энергии зрителям, как это делают талантливые люди.

«Роботов я не боюсь, но я боюсь быстрого развития технологий. По одной простой причине: есть поколение, которое за ними не успевает. И это поколение автоматически молодежь вычеркивает, как будто до них жизни не было», — поделилась своим мнением Лолита.

Ранее 5-tv.ru писал, как прошел финал конкурса «Автора!».