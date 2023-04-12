Глава МИД Сербии опроверг сообщения о поставках оружия на Украину: есть подвох?

Правительство Сербии опровергло информацию о поставках оружия на Украину. Ранее агентство Reuters, ссылаясь на слитые файлы Пентагона, сообщило, что Белград обязался отправить или даже уже поставил летальное оружие, но отказался проводить обучение солдат ВСУ. Однако проверить подлинность данных не удалось.

В ответ на статью министр обороны Сербии заявил, что приведенные документы — ложь. По его мнению, это акция спланирована, чтобы втянуть страну в конфликт. Также он добавил, что Белград предоставлять военную помощь Украине не будет.