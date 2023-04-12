В Минобороны показали кадры испытательного запуска баллистической ракеты

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области наши военные произвели пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Речь идет об испытаниях перспективного боевого оснащения для ракет. В итоге военные успешно поразили цель, расположенную на полигоне в Казахстане. Как заявили в Минобороны, пуск подтвердил правильность принятых технических решений.