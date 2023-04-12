Браконьеры незаконно выловили 1,9 тонны краба на Сахалине

На Сахалине пограничники задержали браконьеров, у которых нашли две тонны камчатских крабов. Деликатесный улов оценили в почти в десять миллионов рублей. Незаконный промысел вели двое граждан России и два иностранца.

Никаких документов, разрешающих добычу особо ценных биоресурсов, у них не было. И даже по лицензии можно вылавливать только самцов. Но в данном случае браконьеры брали все, что попадалось в сети.