Браконьеры незаконно выловили 1,9 тонны краба на Сахалине

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Нарушителей закона уже задержали.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

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На Сахалине пограничники задержали браконьеров, у которых нашли две тонны камчатских крабов. Деликатесный улов оценили в почти в десять миллионов рублей. Незаконный промысел вели двое граждан России и два иностранца.

Никаких документов, разрешающих добычу особо ценных биоресурсов, у них не было. И даже по лицензии можно вылавливать только самцов. Но в данном случае браконьеры брали все, что попадалось в сети.

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