Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

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Алексей Панков
Алексей Панков 29

Госдума утвердила проект в III чтении.

Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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На прошедшем в среду, 12 апреля, заседании Совет Федерации одобрил принятие закона о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных.

По новым правилам, военнообязанные будут получать оповещение о призыве как с помощью электронных, так и письменных повесток. Отмечается, что повестка считается врученной с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах» или в другой информационной системе. Кроме того, повестка будет считаться врученной по прошествии семи дней с момента ее размещения, даже если она не добралась до адресата в письменном или цифровом формате.

Если военнообязанный без уважительной причины не явится в течение 20 дней с момента получения повестки, против него будут введены временные санкции. К примеру, он не сможет регистрировать недвижимость, транспортные средства и даже управлять последними. Также не получится стать индивидуальным предпринимателем и получать кредитование. Выехать за границу со дня получения повестки тоже не выйдет. Кроме того, субъекты Федерации смогут вводить собственные правила и ограничения против «уклонистов».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в третьем чтении приняла закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. По мнению председателя ГД по обороне, теперь система воинского учета будет куда прозрачней, а сведения в ней актуальными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что модернизация системы военного учета не связана с повторной волной мобилизации. В правительстве намерены лишь сделать ее более «понятной, быстрой и информативной».

В реестре будут храниться паспортные данные, ИНН, СНИЛС, адрес проживания, образование и другие сведения.

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