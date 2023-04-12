Путин напомнил правительству об элементарных законах экономики

Эфирная новость 24

Путин заявил о затоваривании рынка недвижимости и поручил ввести новые меры поддержки

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент заявил, что на рынке недвижимости произошло затоваривание. Чтобы справиться с ним, он поручил ввести новые меры поддержки россиян.

Владимиру Путину сегодня пришлось напоминать правительству об элементарных законах экономики. На совещании президент обратил внимание на затоваривание рынка недвижимости: застройщики возвели столько жилья, что продать его быстро не получается.

Этого дисбаланса, по мнению главы государства, быть не должно. Выход — поддержать спрос со стороны россиян. Как именно — пока обсуждается. Кто будет работать — сейчас тоже актуальный вопрос.

«С учетом исторически минимальной безработицы — в целом по стране в 3,5% — по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Сегодня особенно важно поддержать краткосрочные программы, потому что важно и нужно все это сделать прямо сейчас. В рамках этих программ уже сейчас можно приобрести новые знания и навыки, сменить профессию. Хотел бы отметить, что тема рынка труда станет одной из ключевых на предстоящем Петербургском экономическом форуме. Прошу коллег внимательно проработать актуальные вопросы в этой сфере», — поручил президент.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал самый действенный способ улучшения региональной демографии.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
82.18
0.44 89.73
0.56
С бодрым настроем: китайский совет дня на вторник, 11 апреля

Последние новости

1:45
Дымный апрель: в регионах России начались лесные пожары
1:18
Добрая и с шерстью: Ольга Орлова рассказала, кто заботится о ее двухмесячной дочери
0:51
Путин напомнил правительству об элементарных законах экономики
0:37
Белый дом престарелых: Байден похвастался съеденной порцией и показал пустую тарелку
0:23
Елена Степаненко помирилась с «дочерью» из-за Татьяны Брухуновой
0:09
Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

Сейчас читают

«На дух не выносила»: подруга разоблачила бесконечное вранье о бывшей жене Петросяна
Игорь Левитас: о замысле США — новом государстве Укропольша и конце Европы
Константин Крюков раскрыл свое отношение к пытающимся конкурировать с ним актерам
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео