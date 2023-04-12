Путин поздравил с Днем космонавтики всех причастных специалистов

Глава РФ Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики всех причастных к отрасли. Своими пожеланиями специалистам президент поделился в ходе рабочей встречи с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым.

Путин отметил важность освоения космоса не только для России, но и для всего человечества. По его словам, космическая отрасль — это не про научную фантастику. Она, в большей мере, необходима народному хозяйству.

«Требуется для укрепления и совершенствования системы обороноспособности страны — там много очень компонентов, абсолютно живых, востребованных сегодня для развития России», — добавил глава государства.

Ранее в этот день, 12 апреля, экипаж МКС в составе космонавтов Сергея Прокопьева, Андрея Федяева и Дмитрия Петелина поздравил граждан России с праздником. Космонавты поблагодарили коллег. Прокопьев подчеркнул, что полеты в космос стали реальны благодаря колоссальной работе десятков тысяч людей.

Ранее 5-tv.ru публиковал праздничное видеообращение с борта МКС.