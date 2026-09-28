Путин заявил о провале попыток вмешательства в выборы

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 45 0

По словам главы государства, граждане самостоятельно определили будущее страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки сорвать избирательную кампанию и вмешаться во внутренние дела страны не увенчались успехом. По его словам, граждане смогли защитить свое право самостоятельно определять будущее России.

«Все попытки сорвать избирательную кампанию, вмешаться в наше внутреннее дело, полностью провалились», — заявил президент.

Глава государства добавил, что, по его словам, подобные попытки планировались и предпринимались, в том числе с использованием террористических методов и инструментов зарубежных спецслужб.

«Наши люди защитили суверенное право народа России самому определять свое будущее», — сказал президент.

Путин также поблагодарил десятки миллионов граждан за участие в выборах. По его словам, высокая явка стала одним из факторов, обеспечивших легитимность голосования.

Ранее глава государства заявил, что победить Россию невозможно. По его словам, результаты голосования показали понимание гражданами происходящих вокруг страны событий и их единство.

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