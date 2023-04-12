Россиян поздравили с Днем космонавтики с борта МКС

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 29

Российские космонавты напомнили, что Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос более 60 лет назад.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; Роскосмос; 5-tv.ru

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Российские космонавты Сергей Прокопьев, Андрей Федяев и Дмитрий Петелин обратились к согражданам с борта МКС, поздравив всех с Днем космонавтики. Его отмечают 12 апреля.

«Поздравляем вас с Днем космонавтики! Более 60 лет назад Юрий Гагарин проложил человечеству дорогу в космос, но мы помним, что за его спиной были десятки тысяч людей, самоотверженный труд которых позволил воплотить идею космических полетов», — сказал Сергей Прокопьев.

Следом слово взял Дмитрий Петелин. По его словам, находящиеся сейчас на МКС космонавты с гордостью продолжают дело своих предшественников. Он выразил благодарность всем людям, работающим на благо ракетно-космической отрасли.

В заключение Андрей Федяев рассказал о планах России на освоение космоса. Страна будет продолжать изучать Луну и планеты Солнечной системы, а также создаст новую орбитальную станцию и запустит аппараты для изучения дальнего космоса.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал о планах космонавтов по освоению других планет.

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