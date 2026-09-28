Путин заявил о вкладе партий в укрепление суверенитета России

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 36 0

Президент призвал участников нового созыва подтвердить доверие граждан дальнейшей работой.

Фото, видео: Булкин Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Президент России Владимир Путин заявил, что парламентские партии внесли вклад в укрепление государственного суверенитета. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с руководителями партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.

«Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы государственного суверенитета и общественной стабильности. Предвыборная кампания проходила достойно, была содержательной, конструктивной и показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры», — заявил Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что доверие избирателей теперь необходимо подтвердить дальнейшей работой. Речь идет о деятельности партий в местных и региональных органах власти, а также в федеральном парламенте.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Владимира Путина об итогах выборов. Президент России отметил высокую явку и заявил, что попытки сорвать избирательную кампанию и вмешаться во внутренние дела России не принесли результата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
28 сент
Путин заявил о провале попыток вмешательства в выборы
28 сент
Памфилова заявила о сохранении открытости выборов в сложных условиях
25 сент
Песков: герои СВО в Госдуме смогут внести вклад в новые инициативы
25 сент
Памфилова назвала число отстраненных членов УИК за время выборов в Госдуму
25 сент
В ЦИК утвердил результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва
25 сент
Более 280 тысяч россиян проголосовали на выборах в Госдуму за рубежом
25 сент
В парламентских выборах приняли участие более 67 млн россиян
25 сент
Памфилова: более 7 миллионов человек приняли участие в ДЭГ на выборах в Госдуму
25 сент
Поступали угрозы: Памфилова о давлении на членов избирательных комиссий
25 сент
Памфилова назвала опыт с БПЛА для доставки избирательной документации успешным
+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.41
0.07 96.25
0.38
Ножницы принесут перемены: лунный календарь стрижек на октябрь 2026 для з...

Последние новости

22:52
Дата похорон Сергея Соседова может измениться
22:46
Главные заявления Путина на встрече с лидерами партий Госдумы
22:44
Путин поручил помочь аграриям с продажей зерна
22:39
Взрыв на производстве пиротехники в Ярославской области. Что известно к этому часу
22:32
Пожар в Ярославской области полностью потушен
22:19
Путин заявил о вкладе партий в укрепление суверенитета России

Сейчас читают

Жить станет проще: в России увеличат прожиточный минимум и МРОТ
Старые супертанкеры расходятся как горячие пирожки: платят больше, чем за новые
Четыре брака, любовь с Высоцким и русские корни: жизнь и смерть Марины Влади
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен