Путин заявил о вкладе партий в укрепление суверенитета России

Президент России Владимир Путин заявил, что парламентские партии внесли вклад в укрепление государственного суверенитета. Об этом глава государства сказал на встрече в Кремле с руководителями партий, прошедших в Госдуму по итогам выборов.

«Все парламентские партии не только подтвердили свой статус, но и внесли вклад в укрепление политической системы государственного суверенитета и общественной стабильности. Предвыборная кампания проходила достойно, была содержательной, конструктивной и показала высокий уровень зрелости отечественной политической культуры», — заявил Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что доверие избирателей теперь необходимо подтвердить дальнейшей работой. Речь идет о деятельности партий в местных и региональных органах власти, а также в федеральном парламенте.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва прошли с 18 по 20 сентября. Явка превысила 59%.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Владимира Путина об итогах выборов. Президент России отметил высокую явку и заявил, что попытки сорвать избирательную кампанию и вмешаться во внутренние дела России не принесли результата.

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