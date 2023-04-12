«Это отрыжка давно съеденного»: Соседов о слухах про подмену Киркорова двойником

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 584

Соседов назвал невозможной подмену Киркорова двойником

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Соседов сомневается, что кто-то способен заменить самого «маразматичного» исполнителя в отечественном шоу-бизнесе. Почему же второго такого не найти?

Поклонники Филиппа Киркорова строят теории заговора вокруг неожиданных изменений артиста. Под публикациями в социальных сетях пользователи пишут — это не их кумир: глаза не те, чужая походка, да и голос неузнаваем. Музыкальный критик Сергей Соседов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru отреагировал на слухи о подмене короля отечественного шоу-бизнеса двойником.

«Давайте не будем уходить в маразм, психиатрию. Конечно, ни о каком двойнике Киркорова не может быть и речи, это мы даже не обсуждаем. А что касается такого вот поведения — человек развлекается, вся его жизнь — это шоу, спектакль, действо», — прокомментировал Соседов.

Журналист также катком прошелся по стилю народного артиста. По его словам, «лохмы и дикие пиджаки со стразами» уже давно приелись зрителю и выглядит, по меньшей мере, «маразматично».

«Все хорошо в меру. Это понятно, что мера здесь нарушена и очень сильно нарушена. То есть у человека просто нет вкуса. То, что это тот же самый человек — это же видно, там же это не скрыть. Все это уже неинтересно, все это масло-масляное. Все это отрыжка уже давно использованного, съеденного, как говорится. Он варится в собственном соку», — поделился мнением известный критик.

В заключение Сергей Соседов отметил несовпадение имиджа и возраста Киркорова. Он считает, что певцу давно было бы пора повзрослеть и задуматься о смене репертуара. Все таки после 50 лет нужно не молодиться, а стремиться к солидности.

Ранее 5-tv.ru публиковал, как выглядит постаревший после пластических операций Киркоров.

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