В РГУ нефти и газа имени Губкина ввели внеплановые каникулы из-за кори
Заболевание выявили у одного из студентов.
Фото: 5-tv.ru
Студент московского университета нефти и газа заболел корью. Эту информацию подтвердил Роспотребнадзор. Теперь ВУЗ решено закрыть на 21 день, а всех студентов перевести на дистанционное обучение.
В дальнейшем в аудитории пустят только тех, кто предъявит сертификат о прививке. Корь является одним из самых заразных инфекций. При контакте с больным вероятность подхватить вирус — 100%. У молодых людей заболевание протекает очень тяжело. Как правило, сопровождается пневмонией и бактериальными осложнениями.
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