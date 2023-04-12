Писатель Эдуард Багиров умер на 48-м году жизни

Умер российский писатель Эдуард Багиров. Ему было 47 лет. Об этом сообщила журналист и медиаменеджер Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Симоньян отметила, что родные не спешили сообщать об утрате — семья находится в шоке, но такие новости, к сожалению, не утаить.

По предварительной версии, последние дни жизни автор провел в больнице. На протяжении недели он пролежал в коме. Уточняется, что у мужчины отказали все органы. Какая болезнь спровоцировала столь тяжелые последствия не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что племянница Негреба раскрыла особенности похорон актера.