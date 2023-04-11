Никакого кладбища: племянница Негреба раскрыла особенности похорон актера

Что же будет с телом знаменитого артиста?

Близкие простились с актером театра и кино Александром Алексеевым-Негреба. Племянница покойного артиста рассказала, как будет захоронен звезда фильма «Маленькая Вера».

По словам женщины, тело ее родственника будет кремировано и через неделю перезахоронено. Сегодня, в день прощания, 11 апреля, на кладбище они не поедут.

Актер скончался 9 апреля на 62-м году жизни. Его сердце перестало биться спустя две недели после кончины любимой супруги. По предварительным данным, причиной смерти мог стать рак легких, с которым он боролся продолжительное время.

Александр Негреба стал известен советскому и российскому зрителю благодаря роли старшего брата главной героини в «Маленькой Вере». Также актер снимался в кинокартинах «Москва. Три вокзала», «В Городе Сочи темные ночи», «Зима в раю» и многих других.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Карлика Носа» Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни.