Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм «Вызов»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 9

Президент РФ Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм «Вызов»

Путин назвал уникальным событием снятый в космосе фильм «Вызов»

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса РКК «Энергия»

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Создатели картины, по словам президента, добыли для страны очередное первенство, совершили настоящий гражданский поступок.

Съемки российского фильма «Вызов» в космосе — уникальное событие для мирового кинематографа и сильный поступок. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) в День космонавтики. Глава государства отметил, что благодаря команде проекта Россия в очередной раз оказалась лидером и первооткрывателем.

«Настоящий гражданский, человеческий поступок совершила команда фильма с очень символичным названием „Вызов“. Она осуществила замечательный научно-просветительский проект. Мы первыми сняли полнометражный художественный фильм на орбите, на борту космического корабля. Здесь тоже оказались первыми», — сказал Путин.

Президент поздравил с праздником всех, кто работал над проектом и адресовал им слова благодарности. В ГДК в рамках торжественного мероприятия также состоялась премьера ожидаемой ленты. По данным корреспондента ТАСС, глава государства не остался на просмотр. Официальная премьера для широкого зрителя назначена на 20 апреля.

Фильм «Вызов» — совместный проект Первого канала, госкорпорации «Роскосмос» и «Главкосмоса, а также студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START и Фонда кино. Часть сцен снималась на борту Международной космической станции (МКС). По сюжету врач, ее сыграла актриса Юлия Пересильд, должна спасти жизнь космонавта, для этого она отправляется на МКС. На подготовку женщине дали лишь месяц.

Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров покинули Землю 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19». В съемках также были задействованы космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Спустя 12 дней Пересильд, Новицкий и Шипенко успешно приземлились после окончания работ. Дома «киноэкипаж» встречали коллеги и руководители проекта, после полета артисты проходили курс реабилитации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлии Пересильд удалось получить роль в фильме «Вызов».

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