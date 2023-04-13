Вулкан Шивелуч снова выстрелил в поселки на Камчатке измельченной магмой

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В этот раз столб пепла поднялся на 5,5 километра. Его толстым слоем уже усыпано все вокруг, для уборки привлекли тяжелую технику.

Фото, видео: © РИА Новости / Роскосмос; 5-tv.ru

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла. В этот раз его высота составила 5,5 километра. Вскоре пепел осядет в ближайших поселках и в первую очередь в Ключах, он находится всего в полусотне километров от огненной горы. Там и без того уже все покрыто толстым слоем измельченной магмы.

К ликвидации последствий подключили тяжелую технику — экскаваторы, самосвалы, погрузчики. Их задача — вывезти снег с пеплом подальше от жилых домов. А местные коммунальщики приступили к расчистке дорог.

Тем временем в регионе снизили уровень авиационной опасности с красного до оранжевого. Но авиакомпаниям все равно советуют пока воздержаться от полетов.

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