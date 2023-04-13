Apple отказалась от российских металлов для производства продукции

В корпорации объяснили, почему приняли такое решение.

Американская компания Apple больше не будет применять российское сырье для производства продукции. Речь идет о таких металлах, как вольфрам, тантал и золото, сообщает «Коммерсантъ».

В материале отмечается, что соответствующее решение корпорация приняла по требованию руководства Штатов. При этом тот же вольфрам Apple все еще поставляется с подмосковного завода «Молирен».

От российского сырья вместе с тем по-прежнему не отказалась корейская компания Samsung. Металлы на заводы производителя экспортируются при этом из Казахстана, Индии и КНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илон Маск и сооснователь Apple бьют тревогу из-за развития искусственного интеллекта.